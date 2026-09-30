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Сибіга: РФ готується інсценувати в окупованих Олешках десятки пропагандистських відео

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Сибіга: РФ готується інсценувати в окупованих Олешках десятки пропагандистських відео
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що, за даними української розвідки, Росія готується інсценувати десятки пропагандистських відео в тимчасово окупованих Олешках, змушуючи місцевих жителів говорити на камеру про "щасливе" життя і вдячність окупантам.

"За даними нашої розвідки, Росія готується інсценувати десятки відео в окупованих Олешках. Місцевих жителів змушуватимуть казати на камеру, що вони щасливі, ситі й вдячні російським окупантам. Російському цинізму немає меж. Спершу окупанти захоплюють місто, відрізають цивільним шляхи виїзду й блокують гуманітарну допомогу. Потім змушують місцевих жителів грати в постановочних пропагандистських відео", – написав Сибіга у Х.

Міністр назвав це черговим кроком у "багатотижневій огидній пропагандистській кампанії Росії", яка заперечує будь-які проблеми в Олешках і стверджує, що гуманітарної катастрофи там немає.

МЗС закликає міжнародну спільноту та всі профільні міжнародні організації посилити тиск на Москву й вимагати від російських окупантів негайно припинити облогу Олешок.

"З нашого боку, Сили оборони України докладають всіх зусиль для порятунку людей, включно з нещодавньою доставкою гуманітарної допомоги важкими дронами. Кожен день має значення для порятунку людей, які там голодують і помирають", – написав міністр.

МЗС закликало міжнародних партнерів "діяти вже зараз і вимагати негайного гуманітарного доступу, щоб покласти край цій трагедії".

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#олешки #мзс
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