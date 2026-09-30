Глава МВС: у столиці внаслідок атаки РФ зазнав поранень рятувальник

У Києві та області тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожеж на місцях ворожих обстрілів, пожежу у супермаркеті на Київщині ліквідовано, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

В телеграм-каналі в середу глава МВС повідомив, що в ніч на 30 вересня росіяни атакували ракетами та дронами 10 регіонів та столицю.

"Під ударами були житлові будинки, торговельно-розважальний центр, адмінбудівлі, об'єкти енергетики, господарські споруди. На жаль, є загиблі. У Вишгороді на Київщині російський удар вбив дитину. Мої співчуття рідним та близьким", – написав міністр.

За словами Вигівського, вранці в середу окупанти атакували звичайний супермаркет у передмісті столиці. "Пожежу вже ліквідовано", – додав глава МВС.

У Києві, як поінформував міністр, внаслідок ранкового обстрілу одна людина загинула, ще одна постраждала.

Він уточнив, що серед поранених у столиці – рятувальник Володимир Сковородка.

"Його знають як спортсмена, який встановив рекорд України. Кілька років тому в пам'ять про загиблих колег Володимир у повному бойовому спорядженні пробіг більше 60 кілометрів. Сьогодні він допомагав постраждалим і сам потрапив під повторний обстріл", – зазначив Вигівський.

Наразі, як повідомив міністр, на місцях обстрілів працюють необхідні підрозділи, поліцейські документують чергові воєнні злочини та приймають заяви про пошкоджене або знищене майно.

"В цей час росіяни продовжують атакувати наші міста. Закликаємо громадян під час повітряної тривоги та загрози обстрілу перебувати у безпечних місцях", – додав він.