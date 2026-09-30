ДБР: в реабілітаційному центрі на Одещині рятувальників "лікували" звичайною багнюкою

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для Медичного реабілітаційного центру "Одеський" ДСНС України, повідомляє ДБР.

"Виконувачка обов'язків керівника центру та головна медична сестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі вартістю майже 1 млн грн", – йдеться в повідомленні ДБР на сайті в середу.

За даними відомства, у документах було зазначено, що центр отримав товар належної якості та в повному обсязі.

"Насправді до закладу доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала предмету закупівлі", – наголошують у Бюро.

В повідомленні уточнюється, що для приховування підміни зловмисники оформлювали накладні та інші документи з неправдивими відомостями, і на їх підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.

Також ДБР виявило ознаки штучної конкуренції на тендері: документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.

Двом посадовицям реабілітаційного центру повідомлено про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).

Керівник та менеджер приватної компанії підозрюються у пособництві в розтраті майна, а також у складанні та використанні підроблених документів.

"ДБР вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків", – зазначають у Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.