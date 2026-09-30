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Пожежу у супермаркеті в Іванковичах, що виникла через влучання БпЛА, ліквідовано – Київська ОВА

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Пожежу у супермаркеті в Іванковичах, що виникла через влучання БпЛА, ліквідовано – Київська ОВА
Фото: ДСНС

В Іванковичах Обухівського району Київської області, де виникла пожежа через влучання дроном по супермаркету, постраждала одна людина; наразі пожежу все ліквідовано.

"В Обухівському районі рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету, яка виникла внаслідок атаки ворожого БпЛА. Постраждала одна людина. ", – написав очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі у середу.

За його словами, у жінки – гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.

Раніше у цей день президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці ворог вдарив дроном по продуктовому супермаркету в Іванковичах, виникла пожежа.

#супермаркет #пожежа #київська
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