Пожежу у супермаркеті в Іванковичах, що виникла через влучання БпЛА, ліквідовано – Київська ОВА

В Іванковичах Обухівського району Київської області, де виникла пожежа через влучання дроном по супермаркету, постраждала одна людина; наразі пожежу все ліквідовано.

"В Обухівському районі рятувальники ліквідували пожежу в будівлі супермаркету, яка виникла внаслідок атаки ворожого БпЛА. Постраждала одна людина. ", – написав очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі у середу.

За його словами, у жінки – гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз.

Раніше у цей день президент України Володимир Зеленський повідомив, що вранці ворог вдарив дроном по продуктовому супермаркету в Іванковичах, виникла пожежа.