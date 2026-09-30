Росіяни влучили в 12-поверхову нежитлову будівлю в Києві – Кличко

У Солом'янському районі Києва російські окупанти влучили в 12-поверхову нежитлову будівлю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.