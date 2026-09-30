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Росіяни влучили в 12-поверхову нежитлову будівлю в Києві – Кличко

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Росіяни влучили в 12-поверхову нежитлову будівлю в Києві – Кличко
Фото: https://kyiv.klichko.org/

У Солом'янському районі Києва російські окупанти влучили в 12-поверхову нежитлову будівлю, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Попередньо, без пожежі. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

#київ #атаки_рф
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