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Сили оборони уразили склад БПЛА, КСП та об'єкти забезпечення окупантів – Генштаб

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Сили оборони уразили склад БПЛА, КСП та об'єкти забезпечення окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 29 вересня та в ніч на 30 вересня уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у Гранітному Донецької області уражено склад БпЛА противника. У Лисичанську Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережному пункту підрозділу загарбників. Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів.

"Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває", – наголосили в Генштабі.

#ураження #генштаб
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