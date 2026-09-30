Міністерства презентували на Раді безбар'єрності перебіг і трансформацію флагманських проєктів

Міністерства презентували на засіданні Національної ради безбар'єрності перебіг і трансформацію флагманських проєктів в сфері доступності.

Зокрема, міністр у справах ветеранів України Віталій Кім презентував перебіг реалізації трьох флагманських проєктів Мінветеранів: "Формула гідного повернення до цивільного життя" – побудова комплексної системи підтримки ветеранів і ветеранок; "Розвиток спорту для ветеранів" – інструмент відновлення, адаптації та повернення до активного життя; "Безбар'єрні ветеранські простори" – створення осередків підтримки по всій країні.

Також він представив оновлену ініціативу "Єдина система безбар'єрної підтримки ветеранів та ветеранок", якою відомство об'єднує та трансформує свої ініціативи у новий узагальнений флагманський проєкт.

Зазначається, що серед його ключових завдань на найближчий період: проведення аудиту громад для оцінки реальної доступності послуг та стану реалізації ветеранської політики на місцях (що підсилить роботу 1 300 регіональних уповноважених з безбар'єрності); забезпечення повноцінного функціонування та якісного облаштування мережі державних ветеранських просторів; оновлення моделі системи супроводу та розробка нормативно-правових актів щодо покращеного харчування ветеранів у закладах охорони здоров'я.

Міністерство освіти і науки України представило результати та наступні кроки двох флагманських проєктів – "КРОК: комплексний розвиток, освіта і кар'єра" та "Освіта без дискримінації, мова без бар'єрів".

Зокрема, проєкт "КРОК" має поєднати загальну середню освіту з опануванням навичок повсякденного життя, професійною орієнтацією та практичною підготовкою. Йдеться про вміння користуватися грошима, планувати власні справи й виконувати робочі завдання.

Зазначається, що на першому етапі Міносвіти планує створити 100 класів і груп "КРОК" для близько 1,5 тис. дітей і молодих людей. Для 1 тис. дітей передбачено перехід на очне або змішане навчання. У 2027/2028 навчальному році заплановано пілотування груп у 50 закладах професійної освіти.

"Паралельно з нормативними рішеннями триватиме підготовка закладів: педагогам потрібні навчальні програми й фаховий супровід, а закладам – обладнані майстерні та партнерства з роботодавцями. МОН також завершує разом із Міністерством фінансів і незалежними експертами огляд витрат субвенції та готує пропозиції щодо фінансування підтримки дітей з особливими освітніми потребами", – розповіли у відомстві.

Серед іншого, зазначається, що понад 2 тис. педагогів уже пройшли квест-курс "Освіта без дискримінації, мова без бар'єрів", а ще 154 учасники завершили навчання за програмою "Сила рівності", присвяченою застосуванню недискримінаційного підходу в освіті. Також для учнів 1-12 класів створено Всеукраїнський урок "Мова гідності: бачити людину за словами".

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності презентувало флагманський проєкт "Активне довголіття", який має стимулювати створення можливостей для самореалізації та підтримки людей старшого віку у громадах.

"Проєкт охоплюватиме підтримку фізичного й ментального здоров'я, можливості для продовження професійної діяльності та перекваліфікації, доступ до освітніх, медичних і соціальних послуг. Серед орієнтирів проєкту – охопити відповідними програмами 20-30% людей віком від 50 років і збільшити зайнятість людей цієї вікової групи на 5-10%", – йдеться в повідомленні міністерства.

У свою чергу в Міністерстві молоді і спорту повідомили, що у жовтні в 12 громадах стартує пілотний етап флагманського проєкту "Хаби майбутнього", який має допомогти молоді визначитися з професією та спланувати власне майбутнє. Першими учасниками стануть 700 молодих людей з обраних регіонів України.

"Хаби майбутнього" працюватимуть на базі молодіжних центрів. Молодь зможе отримати допомогу у визначенні власних інтересів, цілей і сильних сторін, а також інформацію про можливості навчання, стажування, працевлаштування, отримання грантів та іншої підтримки. Концепцію проєкту розробили за безпосередньої участі молоді", – розповіли у відомстві.

Зі свого боку, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна розповіла про реалізацію проєкту Мінкультури "Інформація без бар'єрів".

Зокрема, в його рамках відомство: розвиваємо культуру безбар'єрного мовлення; розбудовує мережу амбасадорів безбар'єрності; розробило законопроєкт про доступність аудіовізуальних медіасервісів; інтегрує безбар'єрність у нові культурні проєкти для ініціативи "Тисячовесна".