Пентагон оголосив про офіційне завершення міжнародної місії в Іраку

Міжнародна коаліція на чолі з США в середу завершила місію "Непохитна рішучість" в Іраку, спрямовану на боротьбу з терористичним угрупованням "Ісламська держава", повідомили в середу в Пентагоні.

"Сьогодні США та наші партнери по коаліції завершили місію "Непохитна рішучість" в Іраку", – йдеться у заяві на сайті американського військового відомства.

Місія завершилася разом із виведенням військ та обладнання коаліції з авіабази в Ербілі – адміністративному центрі Іракського Курдистану.

Згідно із заявою, у Вашингтоні очікують, що іракські сили очолять подальші зусилля щодо гарантування безпеки країни та стримування залишків ІД. Разом із тим США залишатимуться відданими боротьбі з тероризмом і продовжуватимуть співпрацювати з партнерами по коаліції та Іраком, надаватимуть йому розвідувальну підтримку та проводитимуть спільні військові навчання.

Операцію "Непохитна рішучість" розпочали у 2014 році збройні сили США та їхніх союзників, зокрема Великої Британії, Канади, Саудівської Аравії, ОАЕ та інших країн, проти ІД.

Сили ІД в Іраку були розгромлені у 2017 році, у Сирії – у 2019 році, проте війська коаліції продовжували боротися із залишками угруповання.

У 2024 році Багдад і Вашингтон досягли угоди, згідно з якою США мали завершити місію до 30 вересня 2026 року. Коаліція поступово виводила сили з баз по всьому Іраку, обмежувала свою присутність Іракським Курдистаном. У Багдаді висловлювали бажання продовжувати двосторонню співпрацю з партнерами у сфері оборони. The National зазначав, що керівництво Іракського Курдистану вважало виведення коаліційних сил поспішним.