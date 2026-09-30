Зеленський: основна ціль ударів ворога – енергетика столиці та Київщини

Основною ціллю російських атак на Київ та Київську область була енергетична інфраструктура, заявив президент України Володимир Зеленський.

"З ночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини", – написав Зеленський в телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що внаслідок російських атак зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

"Тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де воно відсутнє", – додав президент.

Ворог продовжив удари і вранці. Так, росіяни вдарили дроном по продуктовому супермаркету в Іванковичах. Рятувальники гасять пожежу. В Києві вдарили по складській будівлі, загинула одна людина.

Були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині. Станом на зараз 14 поранених по країні через всі ці удари. П'ятеро людей загинуло, і серед них дитина.

"Частину балістики вдалося збити нашим захисникам. Але, на жаль, були і влучання. Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую партнерам за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі. Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно. Маємо зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не зіграла", – резюмував президент.