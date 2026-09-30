УЧХ допомагав на Київщині після російської ракетно-дронової атаки

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях, які постраждали від нічної масованої російської ракетно-дронової атаки на Київщину.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з іншими рятувальними службами цієї ночі працювала на місцях ліквідації наслідків нічної масованої атаки у Вишгородському районі Київської області", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

Волонтери провели обхід території, надавали домедичну допомогу постраждалим і першу психологічну підтримку людям у стані гострої реакції на стрес. На одній з локацій волонтери долучилися до деблокування тіла дитини з-під завалів.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Як повідомлялося, у Вишгороді Київської області внаслідок російської повітряної атаки загинула одна дитина. Трьох людей врятували з-під завалів зруйнованого приватного будинку.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа.

Зафіксовано також наслідки атаки на об'єктах інфраструктури Бучанського, Вишгородського та Обухівського районів.