Експродюсера "112 Україна" судитимуть за співпрацю з ворогом – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього креативного продюсера телеканалу "112 Україна", який після окупації частини Запорізької області пішов на співпрацю з росіянами, повідомляє ДБР.

"У вересні 2023 року чоловік став "депутатом" незаконно створених "Законодавчих Зборів Запорізької області", а згодом очолив там так званий "Комітет з оборони, взаємодії з правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій", – йдеться в повідомленні відомства на сайті в середу.

За інформацією Бюро, на цій посаді він сприяв роботі окупаційних органів влади, поширенню російської юрисдикції на захопленій території та реалізації політики держави-агресора.

"Також він використовував власні зв'язки та ресурси пов'язаних із ним підприємств і організацій для підтримки окупаційного режиму, незаконних збройних формувань та інформаційної діяльності рф", – уточнюється в повідомленні.

Обвинувальний акт наразі скеровано до суду.

В ДБР нагадують, що раніше Бюро скерувало до суду обвинувальний акт щодо цього ж фігуранта за подіями Революції Гідності.

"Його обвинувачують у причетності до викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катування потерпілих і вбивства Юрія Вербицького, а також до організації вбивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року. Судовий розгляд у цій справі триває", – зазначають у відомстві.

Колишнього продюсера обвинувачують у державній зраді в умовах воєнного стану та добровільному зайнятті посади й обранні до незаконного органу влади на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій території України та в РФ, його оголошено у міжнародний розшук. Розслідування проводилося заочно (in absentia).

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.

За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, обвинувачений – Віктор Зубрицький – український медіаменеджер і продюсер, який є творцем та колишнім креативним директором телеканалу "112 Україна".