В Молдові дрон пролетів над містом Бендери і вибухнув неподалік – поліція

Генеральний інспекторат поліції Молдови повідомляє, що вранці середи, 30 вересня, на території країни вибухнув дрон.

"Сьогодні вранці, близько 05:40, до поліції надійшло повідомлення про те, що на невеликій висоті над містом Бендери було помічено дрон. Згодом літальний апарат впав за межами села Хірбовець Аненій-Нойського району, де й вибухнув. За попередніми даними, про жертв не повідомляється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що зона була оточена, а на місці події працюють спеціалізовані підрозділи поліції. Експерти мають оглянути об'єкт та встановити всі обставини інциденту.

Найкоротша відстань від міста Бендери (офіційно в Молдові – Тягиня, яке часто помилково шукають як "Бандери") до найближчої точки на кордоні з Україною по прямій становить усього близько 10-11 кілометрів.