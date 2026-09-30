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У середмісті Києва виявили уламки на території одного із західних посольств – попередня інформація

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За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", – написав він у Телеграмі в середу.

#київ #посольство #обстріл
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