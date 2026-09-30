Петиція до Кабміну про повну заборону джипінгу в Карпатах не набрала голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом заборонити джипінг, ендуро-мотоспорт та використання інших транспортних засобів підвищеної прохідності поза дорогами загального користування в заповідних зонах Карпатського регіону не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 29 червня і станом на 30 вересня вона набрала лише 1,2 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Карпати – це серце європейської дикої природи, унікальна екосистема, скарбниця біорізноманіття та головна туристична перлина України. Проте сьогодні наші гори перебувають під загрозою знищення через так званий джипінг та неконтрольовані розваги на позашляховиках, квадроциклах (ATV/UTV) та мотоциклах-ендуро.

Поїздки важкої техніки вершинами, полонинами, заповідними лісами та руслами гірських річок є актом вандалізму проти природи. Це не спорт і не розвиток туризму – це свідоме руйнування екології заради розваги небагатьох", – йшлося в петиції.

Автор петиції вважає, що головні проблеми, яким спричиняє джипінг: ерозія ґрунтів та зсуви; знищення флори і фауни; шумове забруднення; загроза для пішохідного туризму.

У зв'язку з цим він вимагав: ввести повну законодавчу заборону на в'їзд та пересування будь-яких приватних механічних транспортних засобів підвищеної прохідності (джипи, квадроцикли, баггі, ендуро-мотоцикли) поза дорогами загального користування на територіях об'єктів природно-заповідного фонду Карпатського регіону; посилити відповідальність та суттєво збільшити штрафи за порушення цього режиму, включно з конфіскацією транспортних засобів на користь ЗСУ або держави у разі повторного чи злісного порушення; впровадити дієвий механізм контролю: зобов'язати адміністрації нацпарків, лісгоспи та екологічну інспекцію встановити шлагбауми, фотопастки на в'їздах до заповідних зон та регулярно проводити спільні рейди з поліцією.

Як повідомлялося, 22 липня організатори джип-турів у Яремче зібралися біля пункту екологічного контролю №1 у Яремче (Івано-Франківська обл.) з метою блокування його роботи та "врегулювання" ситуації щодо проїзду територією природно-заповідного фонду (ПЗФ). За даними відомства, зібрання стало реакцією на спільні заходи екоінспекторів, працівників Карпатського національного природного парку та поліції, проведені 21 липня для виявлення/документування фактів незаконного проїзду транспортних засобів заповідними територіями, а також його припинення.

Асоціація власників джипів та квадроциклів у Яремче звернулася з відкритим листом до місцевої громади, Національної поліції України, органів прокуратури, Державної екологічної інспекції та Карпатського національного природного парку (НПП) із закликом врегулювати джипінг, розробити офіційні маршрути поза рекреаційними зонами та посилити контроль за нелегальними перевізниками.

Згідно з інформацією Міністерства економіки та довкілля, збитки від незаконного проїзду транспорту та джипінгу заповідниками у 2026 році вже оцінюють у 1,4 млн грн.

У 2025 році Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопрорєкт, що забороняє "джипінг" в об'єктах природно-заповідного фонду.