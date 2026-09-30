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ДСНС: Густий туман у Києві та околицях є наслідком попередніх російських обстрілів – киян закликають зачиняти вікна

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ДСНС: Густий туман у Києві та околицях є наслідком попередніх російських обстрілів – киян закликають зачиняти вікна

Густий туман, що виник зранку в Києві та околицях, є наслідком попередніх російських обстрілів, киянам радять зачиняти вікна і утримуватися від провітрювання, а водіям вмикати протитуманні фари та тримати дистанцію.

Як повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає, тому повітря не продувається, але як тільки він підхопить цей туман і вийде сонце – усе поступово розійдеться.

"Що варто зробити зараз: зачиніть вікна та кватирки (особливо жителям Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки). Утримайтеся від провітрювання. За наявності увімкніть очищувач повітря або зробіть вологе прибирання. Водіям: вмикайте протитуманні фари та тримайте дистанцію", – йдеться в повідомленні.

#київ #обстріли #туман
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