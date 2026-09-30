У Києві можливі тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду – КМДА

У Києві через технічні роботи, спричинені ворожими атаками, можливі тимчасові обмеження в роботі сервісів оплати проїзду, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"Через постійні атаки ворога на дата-центри технічні роботи розпочнуть сьогодні о 22:00 і продовжать орієнтовно в першій половині завтрашнього дня, 30 вересня", – йдеться у повідомленні у Телеграмі у вівторок.

У цей період можливі тимчасові перебої в роботі окремих цифрових сервісів, зокрема тих, що використовують для оплати проїзду у громадському транспорті.

"Просимо пасажирів за можливості надавати перевагу оплаті проїзду банківською карткою", – зазначили в КМДА.

Якщо не має можливості оплатити проїзд банківською карткою, КМДА рекомендує завчасно придбати необхідну кількість поїздок до 22:00 сьогодні.

"Поїздки, придбані до початку технічних робіт, можна буде валідувати й надалі. Натомість поїздки, придбані під час технічних робіт, тимчасово не валідуватимуться. Вони збережуться та будуть доступні для використання після відновлення роботи сервісів", – зазначено в релізі.

В КМДА звернули увагу, що можливі перебої мають тимчасовий характер.

"Фахівці працюватимуть над відновленням стабільної роботи сервісів і мінімізацією можливих збоїв", – наголошується у пресрелізі.