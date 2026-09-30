ППО України збила 155 зі 188 ворожих БпЛА та 5 ракет, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 18 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 160 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 18 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей: 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс, 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 30 вересня (з 18:00 29 вересня) противник атакував протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської обл. РФ, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Воронезької, Брянської обл. РФ, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, наголосили в командуванні.

Джерело: https://t.me/kpszsu/81648