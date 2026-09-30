Окупанти за добу втратили 1470 осіб та 337 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1470 окупантів, 21 артсистему, 1393 БПЛА, а також 337 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.26 склали особового складу – близько 1 533 970 (+1 470) осіб, танків – 12 388 (+0) од, бойових броньованих машин – 25 463 (+0) од, артилерійських систем – 50 519 (+21) од", РСЗВ – 2 171 (+2) од, засоби ППО – 1 682 (+1) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 789 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 095 (+1 393) од, крилаті ракети – 5 121 (+3) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 155 363 (+332) од, спеціальна техніка – 4 770 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.