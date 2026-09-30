Польща знову піднімала військову авіацію через чергові удари РФ по Україні – ЗС країни

Польські військові знову вкотре задіяли авіацію у своєму повітряному просторі через чергові удари Росії по території України, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло наявні сили та засоби. Системи наземної протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведено в стан бойової готовності", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Зазначається, до ці заходи мають запобіжний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що межують із зонами загрози.

Оперативне командування Збройних сил Польщі відстежує ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування.

Джерело: http://x.com/DowOperSZ/status/2105147491779846455