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Події

У Києві внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали – КМВА

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У Києві внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали – КМВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Києві внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Унаслідок ворожої атаки загинуло 2 особи. Постраждало – 4 особи", – йдеться в телеграмі.

У КМВА зазначили, що ворог атакував столицю балістичними ракетами та БпЛА.

За інформацією КМВА, станом на 08:00 наслідки ворожих обстрілів зафіксовано у чотирьох районах Києва.

У Подільському районі пошкоджено складські будівлі та приватний житловий будинок. В одному з багатоповерхових житлових будинків виникла пожежа, яку ліквідували.

У Святошинському районі виникла пожежа приватного одноповерхового житлового будинку та прилеглих будівель. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі виникла пожежа на трьох осередках – бетонозмішувальному, лазні та побутового приміщення. Пожежу ліквідовано.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території сталося загоряння трави, яке ліквідували.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв лише про двох постраждалих.

РФ здійснила балістичну атаку Києва у ніч на середу. Згодом країна-агресор завдала удару дронами.

 

#київ #жертви #атака
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