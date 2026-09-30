У Києві внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали – КМВА

У Києві внаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще четверо постраждали, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Унаслідок ворожої атаки загинуло 2 особи. Постраждало – 4 особи", – йдеться в телеграмі.

У КМВА зазначили, що ворог атакував столицю балістичними ракетами та БпЛА.

За інформацією КМВА, станом на 08:00 наслідки ворожих обстрілів зафіксовано у чотирьох районах Києва.

У Подільському районі пошкоджено складські будівлі та приватний житловий будинок. В одному з багатоповерхових житлових будинків виникла пожежа, яку ліквідували.

У Святошинському районі виникла пожежа приватного одноповерхового житлового будинку та прилеглих будівель. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі виникла пожежа на трьох осередках – бетонозмішувальному, лазні та побутового приміщення. Пожежу ліквідовано.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території сталося загоряння трави, яке ліквідували.

Раніше мер міста Віталій Кличко повідомляв лише про двох постраждалих.

РФ здійснила балістичну атаку Києва у ніч на середу. Згодом країна-агресор завдала удару дронами.