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Агентка РФ, яка готувала підрив авто військового ЗСУ та райвідділу поліції у Вінниці, отримала 15 років ув'язнення – СБУ

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Агентку російської воєнної розвідки, яку СБУ викрила у березні 2025 року під час підготовки терактів у Вінниці, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила Служба безпеки України.

"Співробітники СБУ затримали зловмисницю за результатом спецоперації у Вінниці, коли вона готувала підрив авто ЗСУ та адмінбудівлі поліції за допомогою саморобних бомб", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, засуджена виявилася безробітною мешканкою Київщини, яку російські спецслужби завербували через телеграм-канали під час пошуку "легких" заробітків.

Після вербування жінка прибула до Вінниці та оселилася в орендованій квартирі. За завданням російського куратора вона забрала зі схрону два саморобні вибухові пристрої, які мала встановити під автомобілем українського військовослужбовця та біля райвідділу поліції.

Крім того, агентка мала встановити поблизу запланованих місць терактів приховані відеокамери з віддаленим доступом, щоб російська воєнна розвідка могла стежити за цілями та дистанційно активувати вибухові пристрої.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку та затримала її під час облаштування замаскованої камери поблизу автомобіля військового ЗСУ. Під час обшуків у неї вилучили два саморобні вибухові пристрої та мобільний телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-15-rokiv-tiurmy-otrymala-ahentka-hru-rf-yaka-hotuvala-dva-vybukhy-u-vinnytsi

#агентка #сбу #затримання
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