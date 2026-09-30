На Київщині внаслідок ракетно-дронової атаки загинула дитина, трьох людей врятували з-під завалів – ОВА

У Вишгороді Київської області внаслідок ракетно-дронової атаки з-під завалів зруйнованого приватного будинку врятували трьох людей, ще одна дитина загинула, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Київщина зазнала чергової ракетно-дронової атаки ворога. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Серед них – дитина, яка зазнала гостру реакцію на стрес. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травми ноги. Їм надається медична необхідна допомога. На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування", – написав він у телеграмі.

У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі в житловому будинку та гаражах. Також пошкоджено скління будинку.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа.

Також зафіксовано наслідки атаки на об'єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

На місцях працюють відповідні служби.

Атака на Київщину триває, додав Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2984