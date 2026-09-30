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У одному з районів Києва горять приватні житлові будинки – Кличко

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У Святошинському районі Києва виникла пожежа в секторі приватної житлової забудови, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7702

#київ #атака #пожежі
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