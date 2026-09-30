Норвегія та Канада посилюють підтримку України у поверненні депортованих дітей, військовополонених і цивільних заручників – Лубінець

Норвегія та Канада посилюють підтримку зусиль України з повернення додому депортованих дітей, військовополонених і цивільних заручників, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Норвегія виділяє 25 млн норвезьких крон (2,3 млн євро) через ЮНІСЕФ та МКЧХ для сприяння поверненню українських дітей, а також підтримки військовополонених і цивільних заручників. Канада надає 608 000 доларів на підтримку українців, які повернулися після викрадення Росією", – написав він у соцмережі Х.

Лубінець зазначив, що обидві країни є активними учасницями Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та робочої групи з питань людського виміру.

"Це більше, ніж фінансування – це реальна підтримка повернення людей додому. Вдячні нашим партнерам за те, що вони стоять пліч-о-пліч з Україною!", – додав він.

Джерело: https://x.com/lubinetzs/status/2104979116714021241