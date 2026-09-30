На фронті відбулось 189 боїв за добу, найбільше на костянтинівськомунапрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 189 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на костянтинівському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Агресор завдав одного ракетного удару та здійснив 46 авіаційних ударів із застосуванням 172 керовані авіабомби, залучив для ударів 5763 дрони-камікадзе та здійснив 1938 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби зафіксовано одну штурмову дію противника. Окупанти завдали одного авіаційного удару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснили 45 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, чотири з яких із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку противник п'ять разів атакував позиції українських підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Охрімівка, Мала Вовча та Вільхуватка. Одна з цих атак ще триває.

На куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Путникового.

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку у районах населених пунктів Шийківка, Новоселівка, Зарічне, Дробишеве та Діброва. Триває бій.

На слов'янському напрямку Сили оборони чотири рази зупиняли спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Пискунівка, Миколаївка. Одна штурмова дія противника продовжується.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Степанівки, Торецького, Вільного та Кучерового Яру.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Світле, Красноподілля, Новогришине, Кучерів Яр, Сергіївка та Молодецьке. Два бої тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 26 окупантів, три – поранено; знищено спеціальний засіб та три укриття. Пошкоджено одиницю автомобільної техніки та 48 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 174 безпілотні літальні апарати різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог атакував в бік Новогеоргієвки.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку неподалік населеного пункту Різдвянка.

На оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище тричі атакуючи в бік Зарічного та Павлівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qc7xFvMHqSaUXRavSdwc8ptP5WU7q8XAFmBCeMbLxJKkzkd4fdbJx96X4xS7AQXPl