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У Харкові внаслідок атаки дрона пошкоджено житловий будинок, вікна та авто, дитина зазнала гострої реакції на стрес – мер

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У Харкові внаслідок атаки російського дрона пошкоджено багатоповерховий житловий будинок у Київському районі, а в Салтівському районі пошкоджено вікна приватного будинку та автомобіль, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Пошкоджено вікна у приватному будинку та авто. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес", – написав він у телеграмі.

За словами Терехова, відповідні служби вже прибули на місце влучання у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється.

У Салтівському районі внаслідок атаки пошкоджено вікна приватного будинку та автомобіль. Одній дитині медики надають допомогу через гостру реакцію на стрес.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4693

#харків #дитина #бпла
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