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Уряд розширив програму безбар'єрних маршрутів та оновив умови протезування – Корецький

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Уряд за останні пів року розширив програму безбар'єрних маршрутів у містах і громадах та оновив умови протезування для людей зі складними й множинними ампутаціями, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"За останні пів року Уряд розширив програму безбар'єрних маршрутів у містах і громадах. Також оновив умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями – з урахуванням їхніх індивідуальних потреб", – написав він у телеграмі.

Прем'єр зазначив, що на засіданні Ради безбар'єрності підбили підсумки роботи за 2025-2026 роки та визначили основні завдання на наступні два роки.

За його словами, в громадах визначено 1300 уповноважених з питань безбар'єрності. Наступне завдання – забезпечити їх інструментами для координації та моніторингу виконання рішень на місцях.

Корецький додав, що окремий напрям роботи – це працевлаштування та створення доступних умов для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку, батьків дітей і молоді.

"За підсумками засідання міністерства отримали конкретні завдання та терміни їх виконання", – зазначив прем'єр.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/664

#безбарєрні #маршрути #уряд
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