Токаєв закликав заморозити війну РФ проти України, але розхвалив Путіна

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав Володимира Путіна "заморозити" війну проти України, але назвав його "видатним державним діячем", повідомляє пресслужба президента Казахстану.

"…Я не говорив про те, що треба негайно зупинити війну. Я ж розумію, що це, мабуть, у сучасних умовах було б нереалістичним. Я говорю про заморожування військових дій на території України для того, щоб перейти до процесу дипломатичних або будь-яких переговорів", – заявив Токаєв.

"Ми наполягаємо на повазі та на збереженні принципу територіальної цілісності всіх держав. Ми з самого початку говорили, що з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, української мови", – зазначив він.

Токаєв також каже, що вважає очільника Кремля найбільш прийнятною політичною постаттю і для Центральної Азії, і для Європи, і для всього світу.

За його словами, він вдячний Путіну за розуміння його особистої позиції щодо війни в Україні.

Джерело: https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-i-fridrih-merc-proveli-brifing-dlya-predstaviteley-smi-2982253