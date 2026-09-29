Україна та Німеччина планують поглиблювати економічну й оборонно-промислову співпрацю

Україна та Німеччина планують поглиблювати співпрацю між компаніями в оборонній промисловості, інвестиціях, енергетиці, технологіях та спільних проєктах, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми обговорили важливість розширення співпраці між українськими та німецькими компаніями в усіх сферах, приділяючи особливу увагу оборонній промисловості, інвестиціям, енергетиці, технологіям та спільним проєктам. Існує значний потенціал для перетворення нашого міцного політичного партнерства на ще глибші економічні та промислові зв'язки", – написав Сибіга у соцмережі Х за підсумками розмови з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем.

Сибіга також поінформував Вадефуля про посилення російських атак на українські міста та їхні наслідки для наших людей і цивільної інфраструктури.

За його словами, з наближенням зими посилення протиповітряної оборони України є нагальним питанням.

"Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб не дати Москві перетворити зиму на зброю проти України. Ціную лідерську роль Німеччини у зміцненні української ППО та її постійну готовність реагувати на наші найнагальніші потреби. Ця підтримка має реальний вплив на ситуацію на місцях", – зазначив міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2105007145250934813