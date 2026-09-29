США запровадили санкції проти 10 осіб та організацій за допомогу Ірану в закупівлі зброї

США запровадили санкції проти 10 осіб та організацій, у тому числі на деяких, що базуються в Китаї, Гонконзі та Пакистані, за допомогу Міністерству оборони Ірану в закупівлі зброї та комплектуючих, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство фінансів США.

Ці санкції є частиною більш широкої кампанії адміністрації Трампа, спрямованої на економічну ізоляцію Ірану та примушення його до переговорів щодо припинення війни між США та Іраном, яка розпочалася в лютому.

"У рамках операції Economic Outcast Міністерство фінансів продовжуватиме виявляти та блокувати тих, хто надає матеріальну, технологічну або фінансову підтримку, що дозволяє іранському режиму підтримувати свою терористичну діяльність", – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

"Міністерство фінансів не буде толерувати жодної підтримки режиму та продовжуватиме виявляти, викривати й ізолювати тих, хто сприяє Ірану", – додав він.

Міністерство фінансів заявило, що санкції спрямовані на те, щоб послабити здатність Тегерана відновити свої програми озброєння, водночас збільшивши витрати для тих, хто підтримує його зусилля з закупівлі озброєння.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-sanctions-10-over-allegedly-procuring-weapons-iran-2026-09-29/