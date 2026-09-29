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На жовтень визначено конкретні обсяги виробництва перехоплювачів – Зеленський

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На жовтень визначено конкретні обсяги виробництва перехоплювачів – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

На жовтень було визначено конкретні обсяги виробництва перехоплювачів для збиття російських реактивних дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Детально щотижня ми працюємо з розробниками й виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів – усього того, що має дати відповідь на російську реактивну складову, на шахедні їх атаки. Зараз уже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі, ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде", – сказав він у вечірньому зверненні у вівторок.

"Ми визначили завдання на жовтень – конкретні обсяги виробництва", – додав Зеленський.

За його словами, це стратегічне завдання, і на рівні Міністерства оборони України, і на рівні Збройних Сил України, крім того, на рівні кожного виробника є чіткі рамки, що потрібно зробити.

 

#перехоплювачі #виробництво #зеленський
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