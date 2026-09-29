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Україна готує нові перемовини щодо ППО вже на цьому тижні– Зеленський

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Україна готує нові перемовини щодо ППО вже на цьому тижні– Зеленський

Українська сторона готується до нових перемовин щодо ППО та подальшої підтримки, розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Перемовини вже на цьому тижні", – повідомив президент.

Він також подякував усім партнерам, які дійсно виконують наші домовленості й постачають протиракети для протиповітряної оборони.

"Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для "насамсів". Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для "петріотів". Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття "шахедів", – зазначив глава держави.

Джерело: https://president.gov.ua/news/najblizhchimi-dnyami-ochikuyemo-horoshu-finansovu-novinu-vid-106629

#перемовини #ппо #підготовка
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