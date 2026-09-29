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Найближчими днями очікуємо хорошу фінансову новину від Брюсселя – Зеленський

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Найближчими днями очікуємо хорошу фінансову новину від Брюсселя – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна найближчим часом очікує на новини щодо фінансової підтримки від європейських партнерів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярда євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя – саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую. Це поки що з попередньо домовлених цифр", – розповів президент.

Крім того, Зеленський провів розмову з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Банк багато працює разом з нами, з Україною, підтримує нашу енергетику, захист критичної інфраструктури. Ми обговорили виклики перед зимою, потреби й що посилити можна у наших відносинах, щоб було більше захисту людей. Ще один напрямок спільної роботи – це підтримка нашого експорту, підтримка наших виробників, зокрема фермерів, аграрних виробників. Ми домовилися збільшити цей напрямок", – зазначив президент.

 

#підтримка #очікування #фінансова
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