Петиція до президента про проведення відкритої пресконференції набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом провести відкриту пресконференцію глави держави Володимира Зеленського з незалежними журналістами та суспільством набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 27 серпня, і станом на 29 вересня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Понад місяць в Україні тривали протести, під час яких громадяни неодноразово зверталися до влади зі своїми вимогами та закликали до відкритого діалогу. Протести завершилися. Але завершення протестів не означає, що питання, які змусили людей вийти на вулиці, зникли. На жаль, суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. Одним із реалістичних способів почути громадян може стати відкрита пресконференція за участю незалежних та критично налаштованих журналістів", – йдеться у петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції просить провести окрему відкриту пресконференцію із запрошенням представників незалежних та суспільно важливих медіа, зокрема: "Української правди", Bihus.Info, Слідство.Інфо, Радіо Свобода, hromadske, The Kyiv Independent, Суспільного, NV, "Дзеркала Тижня", BBC Україна, Liga.net та інших медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту.

"Ми просимо не імітації діалогу, а реальної можливості бути почутими. Протести закінчилися, але запит суспільства на відповіді залишився. Відкрита розмова влади з незалежною журналістикою може стати конкретним кроком назустріч громадянам та продемонструвати готовність влади не лише чути суспільство, а й відповідати на його запитання. Просимо президента України забезпечити проведення такої пресконференції", – додала авторка.

Раніше, 20 серпня журналіст Данило Мокрик повідомив, що намагався подати на сайті президента петицію з проханням провести пресконференцію для українських незалежних медіа, але йому надійшла відповідь, що петиція не відповідає встановленим вимогам, і тому не буде опублікована.

Згодом, 27 серпня журналіст повідомив, що схожу петицію авторства Анни Репіної все ж зареєстрували.

"Сталося неймовірне. Після щонайменше п'яти заблокованих електронних петицій до президента про преску Зеленського, чергову з них таки опублікували. Чи то вимоги, яким не відповідали попередні петиції, раптом змінилися, чи то хтось в Офісі президента чисто випадково замість "запрєтіть" натиснув на кнопку "опублікувати" – але петиція про пресконференцію Зеленського для незалежних медіа відкрита для збору підписів", – написав Мокрик в мережі Facebook.

2 вересня журналіст повідомив, що подав скаргу на Офіс президента України до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо відмови в оприлюдненні його петиції. Пізніше він розповів, що омбудсмен відкрив провадження за його скаргою на ОП.

Як повідомлялося, востаннє президент Володимир Зеленський проводив велику пресконференцію для широкого кола журналістів у лютому 2025 року.

Відтоді журналісти мають можливість поставити запитання президенту, зокрема, під час брифінгів за підсумками його зустрічей з іноземними партнерами в Україні та під час закордонних візитів глави держави.

У грудні 2025 року Офіс президента також запровадив формат аудіовідповідей Зеленського в месенджері WhatsApp. У межах цього формату президент відповідає на заздалегідь подані запитання журналістів.

Крім того, періодично відбуваються зустрічі президента з представниками медіа у форматі off the record. Окрему інформацію, озвучену під час таких зустрічей, журналісти можуть поширювати за погодженням з Офісом президента.

Джерело: https://petition.president.gov.ua/petition/269406

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