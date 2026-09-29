Зеленський: Україна затвердила далекобійні операції на жовтень, готує посилення F-16 та перехоплювачів "шахедів"

Президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з Міністерством оборони, військовими та відповідальними за планування виробництва української зброї повідомив про затвердження плану далекобійних операцій на жовтень, а також визначення напрямів постачання озброєння для F-16 і виробництва перехоплювачів реактивних "шахедів".

"Перше: затвердили наші далекобійні операції на жовтень. Друге: визначили напрямки для необхідного постачання для наших F-16 до кінця року. Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Крім того, була обговорена розробка системи протидії реактивним "шахедам".

"Визначили перші прототипи, які вже можуть стати ефективною зброєю. Є чіткі строки, фінансування та обсяги, які повинні бути забезпечені по виробництву саме цієї зброї. Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів", – розповів президент.