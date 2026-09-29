Кличко повідомив про влучання на території нежитлової забудови у Святошинському районі

У Святошинському районі Києва після повітряної російської атаки зафіксоване влучання на території нежитлової забудови, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Екстрені служби прямують на місце", – написав він у телеграмі у вівторок.
У Святошинському районі Києва після повітряної російської атаки зафіксоване влучання на території нежитлової забудови, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Екстрені служби прямують на місце", – написав він у телеграмі у вівторок.
Міністр оборони України Євгеній Хмара відвідав командні пункти у військових частинах Повітряних сил на Київщині, де з військовими обговорив зміну так…
Унаслідок російського авіаудару по центру Сум загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення, зокрема троє дітей, повідомив президент України Воло…
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 до кінця 2026 року за прискореною процедурою, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Є в…
Унаслідок російських обстрілів у Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри та житлові будинки, повідомив президент Ук…
Внаслідок удару російського реактивного «Шахеда» по будівлі Національної академії наук України в Києві загинула асистентка колишнього очільника РНБО …
Президент України Володимир Зеленський поставив уряду, Міністерству закордонних справ та команді Офісу президента завдання до 15 жовтня забезпечити н…