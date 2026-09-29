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Кличко повідомив про влучання на території нежитлової забудови у Святошинському районі

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Кличко повідомив про влучання на території нежитлової забудови у Святошинському районі

У Святошинському районі Києва після повітряної російської атаки зафіксоване влучання на території нежитлової забудови, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", – написав він у телеграмі у вівторок.

 

#київ #обстріл
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