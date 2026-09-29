Тристоронні переговори можуть відновитися в Абу-Дабі наступного місяця – ЗМІ

Зустріч представників України, США та Росії може бути організована вже наступного місяця в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомляє The Atlantic з посиланням на члена української переговорної команди.

"Наступного місяця ми плануємо організувати зустріч представників США, Росії та України, найімовірніше в Абу-Дабі, щоб обговорити обмежене перемир'я. Воно могло б зобов'язати кожну сторону утримуватися від ударів по енергетичній інфраструктурі іншої сторони, зокрема по електростанціях, нафтопереробних заводах та подібних об'єктах", – йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується що окрема угода, укладена за посередництва уряду Єгипту, передбачатиме, що Росія та Україна не будуть наносити удари по вантажних суднах одна одної в Чорному морі, особливо по тих, що перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки.

Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/09/trump-russia-putin-ukraine-sanctions/688808/