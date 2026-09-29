Сибіга засудив російську диверсію в оборонній компанії Milrem Robotics і закликав посилити візову політику для громадян РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга рішуче засудив російську диверсію проти компанії Milrem Robotics у Таллінні та висловив повну солідарність з Естонією.

"Напад, скоєний за наказом російських спецслужб проти європейської оборонної компанії на території ЄС та НАТО, не є випадковою провокацією. Москва навмисно випробовує межі терпимості Європи, шукаючи слабкі місця у реакції та намагаючись зробити саботаж на європейській землі частиною нової норми. Кожен напад, який не тягне за собою достатніх наслідків, спонукає Росію йти ще далі", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що Москва навмисно виносить свою війну за межі України і націлена на країни, галузі та інфраструктуру, що є основою європейської безпеки та оборони України.

"Реакція має бути системною – від викриття російських операцій, ліквідації їхніх мереж та застосування санкцій до відповідальних осіб до усунення лазівок, що підтримують російську військову машину, та посилення підтримки України. Щоб протидіяти подальшим російським атакам на Європу, вкрай важливо швидко запровадити загальноєвропейські заборони на в'їзд для учасників російської агресії проти України та максимально посилити візову політику ЄС щодо всіх російських громадян. Європа має всі підстави обмежити можливості, якими Росія може скористатися для загрози своїй безпеці зсередини", – резюмував Сибіга.

Як повідомлялося, в ніч на 15 серпня в Таллінні, у районі Ласнамяе, на вулиці Бетоні сталася пожежа в будівлі, якою користувалася Milrem Robotics. Пожежу швидко взяли під контроль, життю людей нічого не загрожувало.

У вівторок, 29 вересня, уряд Естонії оголосив, що підпал був диверсійним актом, замовленим російськими спецслужбами. За словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, кримінальне розслідування щодо обставин підпалу триває, однак зібрана на цей момент інформація також вказує на його замовний характер. Міхал також наголосив, що цей диверсійний акт є частиною ширшої кампанії РФ в Європі, метою якої є залякування та примушення до скорочення підтримки України й тиску на Росію. Водночас Естонія посилює готовність та внутрішню безпеку для протидії таким діям.

Milrem Robotics у співпраці з країнами Європейського Союзу постачає Україні безпілотні наземні транспортні засоби THeMIS.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2104963443107172659