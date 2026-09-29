Рятувальники демонтують пошкоджені конструкції в будівлі НАН – ДСНС

У Шевченківському районі рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи в корпусі будівлі Національної академії наук України, пошкодженому внаслідок обстрілу РФ.

"Сьогодні у будівлі рятувальники демонтували пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та розчищали міжповерхові перекриття. Загалом було розібрано 40 м. куб зруйнованих будівельних конструкцій, даху та перекриттів", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Будівля НАН України була зведена у XIX столітті за проєктом архітектора Олександра Беретті і є пам'яткою архітектури та історії національного значення.

Як повідомлялося, внаслідок удару БпЛА по будівлі Національної академії наук 28 вересня сталася пожежа на верхніх поверхах. Відомо про двох загиблих.