Стефанчук: Молодь хоче розуміти, чому держава ухвалює ті чи інші рішення

Молодь прагне розуміти правила, за якими розвиватиметься Україна, зазначає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Другий тиждень "Парламентського діалогу". І щоразу бачу головне: молоді справді важливо розуміти, за якими правилами житиме Україна. Сьогодні – Острог. Завершили зустріч у Національному університеті "Острозька академія"… Особливо ціную інтерес студентів – і тих, хто лише розпочав навчання, і старшокурсників. Запитання дуже різні, але за ними відчувається одне: бажання розуміти не лише що змінюється в законодавстві, а й чому держава пропонує саме такі рішення", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

На думку спікера, символічно говорити про право майбутнього саме в Острозькій академії – одному з найдавніших осередків української освіти й інтелектуальної традиції.

"Тут говорили про роботу парламенту, Україну після війни та новий Цивільний кодекс. Про те, як, спираючись на нашу традицію, створювати сучасні правила для держави наступних десятиліть. Саме тому продовжуємо цей тур. Не лише презентувати, а слухати, пояснювати, сперечатися і збирати пропозиції", – підкреслив Стефанчук.

За словами голови Верховної Ради, до зустрічі також долучилися представники Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету та релокованого Луганського державного медичного університету.

Як повідомлялося, Стефанчук зустрічається з університетською спільнотою в різних містах у рамках всеукраїнського туру "Парламентський діалог: зустріч з головою Верховної Ради".