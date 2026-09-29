Суддю, засудженого до 11 років за хабарництво, затримали після трьох років переховування

Детективи НАБУ встановили місцезнаходження колишнього судді Бабушкінського райсуду Дніпропетровська Андрія Леонова, засудженого до 11 років позбавлення волі за одержання хабаря, який понад три роки переховувався від суду та ухилявся від відбування покарання, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Він більше 3 років переховувався від суду та ухилявся від відбування кримінального покарання. Для цього він активно використовував засоби конспірації, пересувався малолюдними маршрутами, маскував свою зовнішність, постійно змінював засоби зв'язку, робив підміну номерних знаків на автомобілях, а інколи навіть користувався форменим одягом працівника Національної поліції України", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі САП.

Наразі засудженого доправили до слідчого ізолятора.

Як нагадала пресс-служба, САП та НАБУ викрили суддю Андрія Леонова у травні 2018 року на проханні надати 30 тис. дол. США та одержанні частини цих коштів.

У березні 2023 року ВАКС визнав його винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Утім Андрій Леонов ані на проголошення вироку, ані на розгляд його апеляційної скарги до суду так і не з'явився. Зважаючи на ці обставини, у червні 2023 року його оголосили в розшук.

У листопаді 2023 року Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність вироку суду першої інстанції.

15 вересня 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду постановив залишити без змін вирок ВАКС та ухвалу Апеляційної палати ВАКС.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4373