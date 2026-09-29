Бернем вважає, що Brexit завдав Великій Британії більше шкоди, ніж приніс користі

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що вихід із Європейського Союзу загалом завдав Королівству шкоди, і він має намір представити низку нових підходів до майбутніх відносин із блоком, повідомляє у вівторок The Guardian.

"Я скористаюся нагодою, яка випаде під час нашого саміту з ЄС, щоб викласти вам і всій країні, які, на мою думку, різні варіанти довгострокових відносин Британії з нашими європейськими партнерами ми маємо", – заявив він, виступаючи на з'їзді Лейбористської партії.

За його словами, Brexit завдав Великій Британії "більше шкоди, ніж приніс користі". Щоб виправити ситуацію, на думку Бернема, необхідно "визначити формат довгострокових відносин із тим, що досі залишається нашим найбільшим ринком".

Він також зазначив, що на саміті, який відбудеться пізніше цього року, сторони обговорять спільну роботу з питання імміграції. Також Лондон має намір співпрацювати з ЄС над вирішенням проблем тих британських галузей, які найбільше постраждали від Brexit.

Раніше у вересні Бернем заявив, що не виключає внесення пункту про повернення до ЄС у передвиборчу програму Лейбористської партії на наступних виборах. Однак він зазначив, що поки що Королівство має зосередитися на відновленні відносин з європейськими країнами та налагодженні тісніших торговельних зв'язків.

Джерело: https://www.theguardian.com/politics/live/2026/sep/29/andy-burnham-labour-conference-liverpool-speech-triple-lock-pension-angela-rayner-lucy-powell-bridget-phillipson-uk-politics-latest-news-updates