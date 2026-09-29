Корецький обговорив з керівництвом ЄБРР фінансові потреби України на 2026-2027рр

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо та керівництвом банку фінансові потреби України на 2026-2027 роки.

"Детально обговорили з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та керівництвом банку фінансові потреби України на 2026-2027 роки", – написав Корецький у телеграм-каналі.

За його словами, одним із головних напрямів розмови була енергетика. Україна працює з ЄБРР над покращенням роботи балансуючого ринку електроенергії, прискоренням реалізації енергетичних проєктів та посиленням співпраці банку з державними компаніями.

Також сторони обговорили заходи з підтримки оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" та розвитку ключових транспортних коридорів.

Окремо Корецький представив механізм страхування воєнних ризиків. За його словами, у проєкті держбюджету на 2027 рік на цей механізм передбачено $1 млрд. "Розраховуємо на підтримку ЄБРР цієї ініціативи", – зазначив прем'єр.

Корецький подякував Рено-Бассо та команді ЄБРР за підтримку України. За його словами, від початку повномасштабної війни банк спрямував на посилення України понад EUR10,5 млрд.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/659