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Кількість травмованих унаслідок авіаударів по Сумах зросла до 9, серед них троє дітей – ДСНС

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Кількість травмованих унаслідок авіаударів по Сумах зросла до 9, серед них троє дітей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок авіаударів російських військ по центральній частині Сум травмовано дев'ять людей, серед них троє дітей, повідомляє пресслужба ДСНС України в дописі в Телеграм.

"росіяни завдали авітарів по Сумах 2 людини загинули, ще 9 травмовані, серед них 3 дітей", – наголосили в відомстві у вівторок.

Зокрема за даними ДСНС, чотири керовані авіабомби вдарили по центральній частині міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи та житловий сектор.

Одночасно за трьома адресами рятувальники гасили пожежі та обстежували місця атак.

Як повідомлялося, раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський інформував, що унаслідок російського авіаудару по центру Сум загинуло двоє людей, шестеро дістали поранень, зокрема троє дітей.

 

#постраждалі #діти #атака #суми
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