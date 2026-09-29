Пряма трансляція засідань ВРП не здійснюється у зв'язку з безпековою ситуацією

Вища рада правосуддя (ВРП) інформує про відсутність прямої трансляції засідань ВРП у зв'язку із безпековою ситуацією, записи засідань будуть оприлюднені після розгляду всіх питань порядку денного.

"До уваги учасників засідань Вищої ради правосуддя, представників громадськості та зацікавлених осіб. У зв'язку з безпековою ситуацією наразі пряма трансляція засідань Вищої ради правосуддя не здійснюється", – йдеться в повідомленні ВРП в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, записи засідань ВРП буде оприлюднено після завершення розгляду всіх питань порядків денних на . офіційному YouTube-каналі ВРП.

"Просимо учасників засідань Вищої ради правосуддя за можливості брати участь у засіданнях у режимі відеоконференції", – закликають у ВРП.

Як повідомлялося, 25 вересня внаслідок ворожої атаки на Київ будівля ВРП зазнала пошкоджень, шестеро людей постраждали.

Джерело: https://t.me/hcj_gov_ua/7735