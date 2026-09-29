У Борисполі жінці повідомили про підозру у вбивстві новонародженої доньки, яку вона викинула з 6-го поверху – поліція

Новонароджена дівчинка померла в лікарні після падіння з балкона квартири на шостому поверсі в Борисполі Київської області, у вчиненні умисного вбивства дитини підозрюють її 29-річну матір, повідомляє пресслужба поліції Київщини в Телеграм-каналі у вівторок.

"3 вересня цього року жінка народила в лікарні живу дитинку. Згодом матір з немовлям виписали з медичного закладу та родина повернулася додому у Бориспіль. Того ж дня чоловік поїхав до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, аби зареєструвати народжену доньку. Жінка залишилася у квартирі сама з немовлям", – інформує відомство.

За даними слідства, після того як чоловік залишив квартиру, жінка вийшла на балкон та викинула новонароджену доньку з шостого поверху.

Унаслідок падіння дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Попри зусилля медиків, дитина померла.

Слідчі за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини відразу після пологів за ст. 117 Кримінального кодексу України.

Слідство триває. За вчинене жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Джерело: https://t.me/kyivregionpolice/34167