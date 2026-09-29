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Хмара закликав знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться Києва

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Хмара закликав знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться Києва
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Міністр оборони України Євгеній Хмара відвідав командні пункти у військових частинах Повітряних сил на Київщині, де з військовими обговорив зміну тактики російських атак та посилення захисту столиці, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в телеграм-каналі у вівторок.

Під час зустрічі сторони зосередилися на процесі бойової роботи, зокрема виявленні та супроводженні цілей, ухваленні рішень і знищенні повітряних загроз.

"Завдання для захисників неба чітке: знищувати російські засоби ураження до того, як вони дістануться столиці", – зазначив міністр.

За його словами, учасники зустрічі визначили підходи, які необхідно змінити, та способи посилення ешелонованого захисту Києва. Авіація, протиповітряна оборона та мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу відповідно до нових реалій.

Міністр також поспілкувався з бойовими пілотами та операторами систем ППО щодо їхнього аналізу ситуації. Окремо обговорили наявні сили й засоби та потреби підрозділів.

Окрему увагу приділили реактивним ударним дронам типу Shahed. За словами міністра, такі цілі вже збивають, а зараз потрібно масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Роботу над цим ведуть спільно з військовими, українськими виробниками та партнерами.

"Наші далекобійні відповіді послідовно зменшують російські спроможності вести війну. Одночасно будемо посилювати захист своїх міст і збільшувати тиск на військову машину ворога", – заявив міністр.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/16272

#оборона #хмара #міноборони #ппо #авіація
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