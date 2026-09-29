З ТОТ Херсонщини вдалося повернути 14 дітей – ОВА

Ще 14 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Серед них 4 хлопчики та 10 дівчат віком від 6 до 17 років. Також повернули одну повнолітню особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі вони долали складні випробування, перебуваючи під тиском окупаційного режиму", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він розповів, що серед повернених дітей – шістнадцятирічний хлопець, якого російські загарбники змушували ставати на військовий облік, сімнадцятирічна дівчина, яка прагнула здобувати українську освіту попри ризики та контроль ворога, та десятирічна дівчинка, котра мріяла повернутися додому і робила все можливе, аби опинитися в безпеці.

Врятувати дітей вдалося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та завдяки співпраці з благодійною організацією "Save Ukraine".

Зараз усі діти та їхні рідні перебувають у безпеці, їм надають необхідну допомогу.

Загалом від початку року на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонської області вже вдалося повернути 204 дитини.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/15609