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Зеленський: унаслідок авіаудару РФ по школі в Сумах загинуло двоє людей, шістьох поранено

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Зеленський: унаслідок авіаудару РФ по школі в Сумах загинуло двоє людей, шістьох поранено
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Унаслідок російського авіаудару по центру Сум загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення, зокрема троє дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, пошкоджень також зазнав приватний сектор.

"Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранено, серед них троє дітей", – повідомив президент.

"Російські терористи та просто кончені виродки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску", – зазначив президент.

Він додав, що Україна розраховує, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21127?single=

#авіаудар #зеленський #суми #школа
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