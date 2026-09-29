Підозрюваний у справі про "Північні потоки" Журавльов попросив політичного притулку в Хорватії – ЗМІ

Українець Володимир Журавльов, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік", звернувся до влади Хорватії із заявою про політичний притулок, оскільки вважає, що в Німеччині не матиме можливості на справедливий суд, повідомляє "Суспільне" у вівторок.

За словами адвоката Миколи Катеринчука, Журавльов вирішив звернутися до хорватської влади по політичний притулок через побоювання, що в Німеччині не зможе розраховувати на справедливий суд. Водночас захисник зазначив, що це звернення саме по собі не зупиняє процедуру екстрадиції.

"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", – зазначається в заяві адвоката.

Як повідомлялося, у Хорватії ухвалили рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Володимира Журавльова, якого німецька сторона підозрює у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Наголошувалося, що адвокати Журавльова на початку вересня зазначали, що суд про екстрадицію у справі громадянина України Володимира Журавльова, якого у Німеччині звинувачують у підриві "Північних потоків", перенесли, оскільки німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацю – "воєнний злочин".

Раніше зазначалось, що 19 серпня прокуратура Німеччини затримала Журавльова в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Це вже третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.

Джерело: https://suspilne.media/1415118-ukrainec-zuravlov-akogo-frn-pidozrue-u-pidrivi-pivnicnih-potokiv-poprosiv-horvatiu-pro-politicnij-pritulok/